Брюссель, , 12:24 — REGNUM В Грузии оппозиционным депутатам нужно войти в парламент для стабилизации ситуации в стране. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Службы внешних связей ЕС Питера Стано, размещенного 25 февраля на сайте ведомства.

«Крайне важно, чтобы оппозиция заняла конструктивную позицию, в том числе войдя в парламент, для дальнейшего укрепления демократии и верховенства закона в Грузии, а также для поддержки формирования реформистского будущего в стране», — говорится в заявлении.

В нём также призвали руководство Грузии к тому, чтобы судебная власть в стране была «справедливой, независимой и подотчетной».

«В свою очередь Евросоюз продолжит внимательно следить за развитием событий», — отметил Стано.

Напомним, в Грузии в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы», и объявили бойкот парламенту. В стране проходят акции протеста. Ситуация усугубилась после того, как 23 февраля был арестован лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

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