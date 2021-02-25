Уфа, , 12:19 — REGNUM Сообщения СМИ об аресте в австрийской столице Вене экс-главы «Башнефти» Урала Рахимова не соответствует действительности, заявил 25 февраля его адвокат Сергей Макаренко.

«Я скажу вам, что за 10 лет такие сообщения появляются уже не в первый раз. Это абсолютная неправда, вчера вечером с ним разговаривал», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в России Рахимов обвиняется в хищении и легализации акций предприятий ТЭК Башкирии.

Следствие считает, что обвиняемый для достижения своих целей использовал служебное положение своего отца — первого главы Башкирии Муртазы Рахимова. Рахимов выехал из страны ещё до 2014 года, когда было возбуждено уголовное дело, и теперь живет в Вене.