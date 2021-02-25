Уфа, , 12:23 — REGNUM Сто камер фото‑ и видеофиксации могут установить на федеральных автотрассах в Башкирии. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании правительства республики по ситуации на автомобильных дорогах Башкирии.

Глава региона Радий Хабиров дал поручение контрольному управлению главы региона выяснить, почему в Татарии устанавливают такие камеры на федеральных трассах, а в Башкирии этого не делают.

По его словам, это является большой недоработкой транспортного блока республиканского правительства.

«Не надо делить трассы на федеральные или республиканские. Все эти аварии происходят на территории Башкортостана, и мы с вами, а конкретно — Минтранс республики несёт за них ответственность», — подчеркнул он.

В связи с этим он поручил проработать вопрос по установке камер и найти решение.

«Комплексами фото‑ и видеофиксации у нас должны быть закрыты все дороги. До 1 сентября 2021 года вы должны установить не менее 100 камер на федеральных трассах», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 23 февраля на трассе Уфа-Оренбург произошло столкновение 20 автомобилей. В результате пострадали десять человек, включая двух детей.

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