Москва, , 12:27 — REGNUM Проект приказа, который определяет периодичность, объём и нормы испытаний электрогенерирующего оборудования для его ввода и эксплуатации, разработало Министерство энергетики РФ. Документ опубликован 25 февраля на портале нормативно-правовых актов.

В документе идёт речь об испытаниях генераторов, электродвигателей, трансформаторов, выключателей и другого электрооборудования. При вводе электрооборудования в работу и при его эксплуатации необходимы испытания, для которых указаны периодичность, объём и нормы.

Для энергооборудования предусмотрены традиционные и современные испытания. Для современных испытаний не требуется на время прекращать работу оборудования.

На текущий момент периодичность, объем и нормы испытаний электрооборудования не регламентированы законом, указано в пояснительной записке.