Волгоград, 25 февраля 2021, 12:21 — REGNUM Завершено расследование убийства 17-летнего гражданина Азербайджана в Волгограде. На студента медицинского института на почве национальной ненависти напал 22-летний волгоградец. Материалы уголовного дела, в которое вошло 12 томов, направлены в прокуратуру, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По данным следствия, вечером 12 июня 2020 года волгоградец проследил за иностранцем, напал на него в безлюдном месте и более 20 раз ударил ножом. Несовершеннолетний скончался на месте преступления. Убийца попытался выехать из России — через неделю после преступления его задержали в такси в Смоленске.
Родственник обвиняемого признал свою вину в укрывательстве преступления, заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и осенью 2020 года был осуждён. Суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.
22-летний волгоградец ознакомился с уголовным делом, заявил ходатайство о дополнительном допросе, на котором полностью признал свою вину в убийстве иностранца. Уголовное дело возбуждено по четырём статьям.