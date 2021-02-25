Волгоград, , 12:21 — REGNUM Завершено расследование убийства 17-летнего гражданина Азербайджана в Волгограде. На студента медицинского института на почве национальной ненависти напал 22-летний волгоградец. Материалы уголовного дела, в которое вошло 12 томов, направлены в прокуратуру, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, вечером 12 июня 2020 года волгоградец проследил за иностранцем, напал на него в безлюдном месте и более 20 раз ударил ножом. Несовершеннолетний скончался на месте преступления. Убийца попытался выехать из России — через неделю после преступления его задержали в такси в Смоленске.

«Установлено, что обвиняемый приобрёл почти два десятка холостых патронов, а также охолощенное оружие — карабин под патрон светозвукового действия, который впоследствии переделал под стрельбу боевыми патронами. Свой арсенал он хранил в гараже своего двоюродного брата, которого не только поставил в известность об этом, но и взял с родственника слово, что тот, при необходимости, предпримет меры к его сокрытию и сохранности. После совершения убийства студента, злоумышленник потребовал от брата, чтобы он вывез из гаража оружие и взрывчатые вещества и спрятал на пустыре, закопав их в специально приготовленной для этого яме. Позднее тайник был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов», — уточнили в СК.

Родственник обвиняемого признал свою вину в укрывательстве преступления, заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и осенью 2020 года был осуждён. Суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.

22-летний волгоградец ознакомился с уголовным делом, заявил ходатайство о дополнительном допросе, на котором полностью признал свою вину в убийстве иностранца. Уголовное дело возбуждено по четырём статьям.