Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте в эти минуты образовалось скопление пожарных машин: горит жилое здание рядом с евангелическо-лютеранской церковью. Об этом 25 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного около полудня. На место незамедлительно выдвинулось несколько единиц пожарной техники.

«Возгорание в жилом доме 32−34 по Невскому проспекту началось из-за короткого замыкания», — уточнили в ведомстве.