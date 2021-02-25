Майкоп, , 12:18 — REGNUM В Адыгее вынесен обвинительный приговор «черным» лесорубам, осмелившимся рубить лес на территории Ботанического заказника в Майкопском лесничестве. На двоих подсудимые получили пять лет колонии строгого режима, сообщили 25 февраля в пресс-службе МВД по региону.

Известно, что один из обвиненных — ранее судимый 49-летний житель города Майкопа, второй — 47-летний житель Краснодарского края. В апреле 2020 года их поймали за вырубкой дубов в заказнике. Общий объем леса составил 40 кубометров, сумму ущерба оценили более чем в 5 млн рублей.

Двоим лесорубам пришлось отвечать в суде за совершение преступления по статье УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Одному из них было назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 3,5 года, второму — на 1,5.

Читайте также: В Адыгее задержан «черный лесоруб», срубивший деревьев на 5,7 млн рублей