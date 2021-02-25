Улан-Удэ, , 12:17 — REGNUM Заксобрание Бурятии одобрило выделение субсидии в размере 20 млн рублей региональному оператору по обращению с отходами компании «ЭкоАльянс». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Народного хурала, соответствующий законопроект стал самым обсуждаемым на сессии.

Инициаторы считали, что субсидии позволят избежать ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Однако представители прокуратуры и Счётной палаты высказались против, сославшись на отсутствие материалов по размеру и порядку предоставления. Парламентарии заявили, что деньги в компанию вкладывает только государство, хотя ему принадлежит лишь 50% акций.

«Депутатам некомфортно видеть, что «ЭкоАльянс» у нас работает в одни ворота: если они вкладывали, то не должны были оставлять наших перевозчиков без оплаты, а там сегодня более 130 млн долгов, и эти 20 млн только закроют кассовый разрыв. Наверное, это будет не последней просьбой», — отметил депутат Баир Гармаев.

По его мнению, «через пару лет» компания может обанкротиться, в результате расходы будет нести государство. В связи с этим предложили приобрести контрольный пакет акций компании, на что врио главы минприроды региона Наталья Тумуреева отметила, что «вопрос обсуждается».

Тем не менее, большинство депутатов поддержали выделение субсидии, проголосовав за поправки в региональный бюджет.

Добавим, что обсуждение велось на фоне кризиса, связанного с прекращением вывоза мусора в районах Бурятии. Как сообщало ИА REGNUM, регоператор перестал платить своим подрядчикам, после чего те прекратили работу.

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