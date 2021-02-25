Казань, , 13:24 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 55 человек. Днем ранее COVID-19 выявили у 52 жителей республики. Всего зарегистрировано по состоянию на 25 февраля 17 819 случаев инфицирования. Выздоровели в общем итоге 14 336 пациентов, за сутки — 103 человека. С начала наблюдения подтверждены 323 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Новых жертв коронавируса не зарегистрировано, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за минувший день госпитализировали 28 пациентов, 27 — лечатся на дому. Наибольшое число инфицированных выявлено среди жителей в возрасте от 60 до 70 лет — 19 человек, от 30 до 50 лет — 11 зараженных, еще 10 — в возрасте от 70 до 80 лет, четверо — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 18 новых носителей вируса, 12 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, на 25 февраля в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 579 962 человека.

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