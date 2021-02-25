Москва, , 12:15 — REGNUM В Госдуме рассматривают возможность ограничения рекламной деятельности зарубежных IT-компаний за отказ открывать в России свое представительство, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»).

В случае отказа наиболее эффективной мерой парламентарий считает ограничение рекламных доходов, а также запрет на размещение рекламы российских юридических лиц, отметил парламентарий.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков призвал сделать так, чтобы соцсети и другие IT-компании «не подменяли своими корпоративными решениями законодательство РФ, и ограничить манипуляции людьми, их настроениями».

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