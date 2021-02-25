Москва, , 12:18 — REGNUM Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что его страна и Канада будут координировать действия в противостоянии Китаю, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Пользователи оставили свои комментарии 25 февраля в социальной сети Facebook.

«Китай вас сметёт. Какие бы преграды не ставили. Скоро он обнулит ваш госдолг. Увы, доллару конец», — поделился своим мнением Владимир Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что США одиноки в своём стремлении противостоять Китаю.

«США за уши притягивает вассалов к борьбе с Китаем. Это, чтобы было как-то массовее, а то в одиночку неудобно как-то», — пишет Александр Г.

Некоторые комментаторы считают, что руководство Китая, скорее всего, попросту не заметит участия Канады в этом процессе.

«Как будто у Канады был выбор. Только вот Китаю ни горячо, ни холодно от их санкций», — считает Саргис Д.

Нашлись и те, кто призвал власти Соединённых Штатов обратить свой взор на внутренние проблемы, которых, считают пользователи, в стране достаточно.

«США против всех. Лучше бы проблемами своей страны занимались», — написал Юра М.

Напомним, 24 февраля президент США Джозеф Байден заявил о том, что его страна и Канада будут координировать действия в противостоянии Китаю.