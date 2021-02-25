Ташкент, 25 февраля 2021, 12:14 — REGNUM Администрация автовокзала Ташкента восстановила ранее отмененные междугородние автобусные рейсы по всем направлениям, сообщили 25 февраля в пресс-службе автовокзала.
Утром 25 февраля в телеграм-канале автовокзала было опубликовано сообщение об отмене всех рейсов из-за непогоды. Через три часа администрация опубликовала сообщение о возобновлении рейсов.
Напомним, с 23 февраля температура в Узбекистане снизилась с 9−10 градусов тепла до 2−9 градусов мороза. На дорогах наблюдается образование гололеда.
Кроме того, 25 февраля Узгидромет объявил лавинную опасность в урочище Чимган в Ташкентской области.