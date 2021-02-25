Вашингтон, , 12:14 — REGNUM Обновление версии Turok 2: Seeds of Evil для портативной консоли Nintendo Switch добавило в игру многопользовательский режим. Об этом 24 февраля студия Nightdive сообщила на своей Twitter-странице.

Разработчики сообщили, что патч, вышедший сегодня, 25 февраля 2021 года, повторно добавляет в игру немецкую локализацию. Кроме того, они сообщили, что в Turok 2: Seeds of Evil появилась поддержка функции гироскопа для ряда сторонних контроллеров, в т.ч. для Hori Splitpad.

https://twitter.com/NightdiveStudio/status/1364636213911683072

Напомним, релиз оригинальной игры Turok 2: Seeds of Evil состоялся 21 октября 1998 года. Её ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) вышел на Nintendo Switch 9 августа 2019 года.

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