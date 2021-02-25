Калуга, , 12:41 — REGNUM Сотрудниками УФСБ России по Калужской области были получены данные, свидетельствующие о приготовлении жителем Москвы к участию в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и совершению террористического акта на территории столицы России. Об этом 25 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Осужденный иностранный гражданин Фото пресс-службы УФСБ России по Калужской области

Иностранный гражданин, используя аккаунт одного из мессенджеров, разместил в тематическом сообществе материалы, оправдывающие деятельность членов террористической организации, а также содержащие призывы к единомышленникам осуществить теракт в Москве. В отношении иностранца следственным подразделением УФСБ России по Калужской области возбуждены и расследованы уголовные дела.

Решением 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорён к 12 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Московском регионе