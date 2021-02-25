Москва, , 12:15 — REGNUM В природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» в Москве удалось запечатлеть редкий вид птицы, занесенный в красную книгу — самку ястреба-перепелятника. Об этом 25 февраля сообщается на сайте столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как отмечают специалисты, присутствие на природных территориях Москвы таких птиц говорит о благополучном состоянии экосистемы. Объясняется это тем, что хищники — высшее звено экологической пирамиды и их присутствие говорит о том, что все её предыдущие звенья нормально функционируют, а также о том, что все уровни экосистемы находятся в балансе.

«Кроме того, сотрудники Мосприроды поймали в кадр необычную крякву с аномальным окрасом — с белой в крапинку грудью. Обычно голова и шея самца зелёные, а зоб и грудь коричнево-бурые. Но этого природа решила выделить и одарила кружевной манишкой», — отмечено в сообщении.

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