Мурманск, , 12:10 — REGNUM В Мурманской области прививку от COVID-19 сделали около 20 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе.

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По данным штаба, в регион поступило 30 тысяч доз вакцины, ее распределили по 12 медицинским организациям, в которых организована работа 24 прививочных бригад.

За последние сутки в регионе выявлен 91 случай COVID-19, треть из них — в областном центре.