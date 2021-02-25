Екатеринбург, , 12:15 — REGNUM Организаторам выездных акций по вакцинации от COVID-19 следует быть более внимательными, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики, губернатор сделал замечание по поводу массовой вакцинации. По словам глава региона, нужно учитывать массовость мероприятия.

«Нельзя допускать столпотворения. В противном случае мы можем получить обратный эффект и вместо иммунизации населения получить рост заболеваемости», — сказал Куйвашев на заседании оперативного штаба региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из ТЦ Екатеринбурга начали прививать жителей от COVID-19. Горожане жаловались на недостатки в организации процесса.