Элиста, , 12:05 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили ещё 40 носителей коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб 25 февраля.

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В настоящее время в ковидных стационарах занято 622 койки. 13 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Около 140 человек завершают борьбу с COVID-19 в госпиталях для долечивания. На самоизоляции остаются 3 тыс. 955 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 18 тыс. 920 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 17 тыс. 841 пациент.

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