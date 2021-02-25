Киев, , 12:08 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак оспорил в Верховном суде Украины санкции, наложенные на него Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сообщила 25 февраля пресс-служба Верховного суда Украины.

«Поступил иск, которым оспаривается указ президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», а именно приложения №1, согласно которому применены санкции к истцу Тарасу Козаку», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ранее в суд уже поступили два исковых заявления для обжалования вышеупомянутого указа президента Украины.

Напомним, ранее под предлогом «санкций» в отношении Козака были отобраны лицензии у трёх украинских оппозиционных телеканалов — Zik, 112.ua и NewsOne. Позже работники трёх телеканалов организовали новый телеканал «Перший незалежний» («Первый независимый»), который должен начать вещание с 26 февраля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Первый независимый» начнёт вещание на Украине вечером 26 февраля