Москва, , 12:14 — REGNUM Права учеников более 300 российских школ на горячее питание восстановлены прокурорами. Об этом сообщили 25 февраля журналистам в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Соответствующее поручение отдал генеральный прокурор Игорь Краснов.

Ранее Генпрокуратура проверила, как обеспечивают горячим питанием учеников начальных школ, которые учатся во вторую смену. Проверка показала, что в 323 школах утверждено меню без первого блюда. Детей фактически кормили на обед горячими завтраками, что нарушало их права.

Такие нарушения выявлены в 13 российских регионах, включая Югру, Оренбургскую, Омскую, Курганскую, Калужскую области. Для устранения нарушений прокуроры городов и районов внесли представления главам органов местного самоуправления и директоров школ. Меню в учреждениях после этого скорректировали.

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