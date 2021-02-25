Ереван, , 12:06 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он уволил начальника Генерального штаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, ранее вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовавшего его отставки. Он сообщил об этом 25 февраля в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook.

«Я сегодня принял решение уволить начальника генштаба и его первого заместителя», — сказал он.

Также Пашинян уточнил, что в настоящее время министр обороны Армении занимается подготовкой соответствующего решения о назначении нового главы генштаба и его заместителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что заявление Генштаба ВС Армении с требованием отставки премьер-министра страны и действующего правительства республики является «попыткой военного переворота».

Читайте ранее в этом сюжете: Пашинян уволил генерала, смеявшегося над его словами об «Искандерах»

Читайте развитие сюжета: Генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна