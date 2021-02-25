Ханты-Мансийск, , 12:04 — REGNUM В Югре внесены поправки в региональный закон о транспортном налоге. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление думы ХМАО.

Заявительный характер льгот по транспортному налогу для граждан, имеющих два и более транспортных средства, от 50% до полного освобождения, будет предоставляться автоматически». Налоговый орган самостоятельно будет определять объект налогообложения (транспортное средство) каждой льготной категории.

Далее, до 2022 года продляется действие пониженной налоговой ставки в размере 1% для отдельных субъектов малого бизнеса, оказавшихся под влиянием негативных факторов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.