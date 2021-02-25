Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM За последние сутки в Петербурге подтвердили 48 смертей, основной причиной которых стали последствия коронавирусной инфекции, это на 11 случаев больше, чем в предыдущие сутки. И больше, чем в каком-либо другом регионе РФ.

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По данным федерального оперштаба от 25 февраля, Петербург в этот раз вновь получил печальное первенство по суточной смертности от COVID-19, опередив даже Москву, где умерли 47 человек. Всего за время пандемии от ковида в Петербурге скончались 10 960 человек.

Кроме того за последние сутки в Северной столице выявили 911 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на два случая больше, чем сутками ранее, но «плато» на уровне ниже тысячи случаев в сутки сохраняется в городе уже пятый день.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге обнаружили 363 340 случаев заражения. Выздоровели 293 504 человек, в том числе 2301 пациента выписали за истекшие сутки.

Напомним, за 24 февраля в Петербурге обследовали на коронавирус 11 623 человек.

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