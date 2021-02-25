Иркутск, , 12:04 — REGNUM Житель Иркутска Арсений Костыря попал в книгу рекордов России, как самый высокий мальчик своего возраста. Как сообщает irk.kp.ru, ребёнку восполнилось всего 13 лет, а его рост уже составляет 197,2 сантиметра.

По признанию его матери — Татьяны Костыря — в семье все рослые, но таких богатырей, как Арсений, ещё не было. Родившись на два месяца раньше срока крупным младенцем, он и сейчас растет, как на дрожжах, а обувь носит 48 размера.

В будущем Арсений мечтает оказаться на страницах Книги рекордов Гиннесса, обогнав в росте своего самого высокого сверстника в мире — китайского мальчика Жэня Кэюя (221 сантиметр).

Напомним, ранее самым высоким в возрасте 13 лет считался мальчик из Ростова-на-Дону (196 сантиметров).