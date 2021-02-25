Кемерово, 25 февраля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. От налогового органа поступил банкротный иск к ООО «ГОФ Прокопьевская», которое работает в Прокопьевске и занимается обогащением угля. Арбитраж Кемеровской области пока к производству исковое заявление не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иск к ГОФ

Иск от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Кемеровской области поступил в суд 25 февраля 2021 года. Сумма исковых требований — 51 216 710,8 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана в октябре 2013 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников на 2020 год превышала 250 человек. Руководит предприятием Виктор Эстрин. Владельцы — кемеровские ООО «Капитель» и ООО «Сплав».