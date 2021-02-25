Махачкала, , 12:04 — REGNUM В Дагестане привиты от коронавируса всего около 8,5 тыс. человек, что составляет немногим более 1% той части населения региона, которой полагается сделать прививки. По темпам вакцинации республика находится на 74 месте в РФ. Такие данные привел 24 февраля врио главы Дагестана Сергей Меликов в ходе оперативного совещания.

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Руководитель республики обвинил в таких низких результатах слабую организацию процесса вакцинации, в первую очередь в части, касающейся информационно-разъяснительной и организационной работы, которую возложили на глав муниципалитетов.

«Только так можно объяснить, почему в отдельных муниципалитетах виден рост привитых — от 200 до 450 человек, тогда как есть территории с числом привитых от 0 до 20 человек», — приводит слова Меликова его пресс-служба.

Врио главы Дагестана отметил, что те, кому поручено вести разъяснительную работу, сами не спешат участвовать в прививочной кампании. Так, не охвачены вакцинацией сотрудники минпечати, минцифры, минобрнауки, минтруда и еще около 20 ведомств.

Меликов поручил активизировать агитационную работу и дал не это одну неделю срока.

«Вы не только о своем здоровье не печетесь, но еще и создаете предпосылки для управленческого коллапса: когда люди начнут болеть, заражать друг друга и не смогут реализовывать ставящиеся задачи в интересах Дагестана», — упрекнул руководителей органов власти глава субъекта.