Оренбург, , 12:03 — REGNUM Оренбургский горсовет поддержал инициативу губернатора Дениса Паслера о создании в муниципалитете особой экономической зоны, сообщает пресс-служба городского Совета.

Депутаты приняли решения по изменениям в документах территориального планирования и зонирования города — Генплане Оренбурга и правилах землепользования и застройки, а также в правилах благоустройства города.

В Генеральном плане утверждены границы первой особой экономической зоны. Она появится в районе улицы Тихая в Дзержинском районе. Статус предполагает особые условия для создания и реализации бизнес-проектов.

«Это решение является значимым шагом для привлечения инвесторов и в целом для развития Оренбурга», — прокомментировала председатель горсовета Ольга Березнева.