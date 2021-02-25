Архангельск, , 12:03 — REGNUM Октябрьский районный суд начнет рассматривать дело экс-главы министерства образования и науки Архангельской области Юрия Гнедышева в начале марта. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в суде.

Напомним, экс-чиновник обвиняется в развращении школьниц и распространении порно-материалов. По данным следствия, под вымышленным именем он вел недвусмысленную переписку с тремя школьницами, одной из ни х прислал ссылку на порно-ролик.

В ходе допроса Гнедышев свою вину признал, но позже от дачи показаний отказался.

Напомним, Юрий Гнедышев возглавлял министерство в должности «и.о. министра» с августа 2020 года. Уголовнове дело в отношении него было возбуждено в октябре. Все это время экс-чиновник находится под домашним арестом.