Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Виталий Тюльпанов, родной брат телеведущей и светской дивы Миланы Тюльпановой, бывшей жены футболиста Александра Кержакова, опроверг сообщение о ее госпитализации в реанимацию после приёма 20 таблеток снотворного. Об этом он сообщил на своей странице в одной из популярных соцсетей.

Информация о том, что 27-летняя Милана Тюльпанов якобы приняла 20 таблеток снотворного, появилось утром 25 февраля в «сторис» официального аккаунта телеведущей. В нем говорилось, что причина для такого поступка была, и Милана якобы находится в реанимации.

«Все нормально. Все полный бред», — заявил брат Виталий.

Отметим, что накануне молодой человек выложил на своей странице видео, как приходит к себе домой и видит там свою сестру. Милана лежит на диване прикрывая руками лицо, а на полу стоит бокал с шампанским.

Напомним, 27-летняя Милана Тюльпанов — дочь ныне покойного бывшего главы Заксобрания Петербурга, а затем члена Совета Федерации (сенатора) Вадима Тюльпанова. Широкую известность женщина получила после громкого бракоразводного процесса со своим бывшим супругом футболистом «Зенита» и сборной России Александром Кержаковым. Милана сумела отсудить право оставить при себе их общего сына.

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