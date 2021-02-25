Сочи, Краснодарский край, 25 февраля 2021, 12:02 — REGNUM Слабая лавинная опасность сохраняется в горах Сочи 25 и 26 февраля, об этом сообщили в пресс-службе администрации города
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В МЧС рекомендуют жителям и гостям города-курорта в указанный период воздерживаться от выходов в горы.
По данным Росгидромета, в Сочи в районе Адлера днём 25 и 26 февраля — до +9 градусов тепла, в ночь температура опустится до +3 градусов.