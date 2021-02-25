Нью-Йорк, США, , 12:02 — REGNUM Создатель «Симпсонов» Мэтт Гренинг сказал, что он не видел никакой проблемы в том, что темнокожих персонажей в мультсериале озвучивали белые актёры. Об этом 25 февраля сообщил портал Comicbook.

Во время очередного интервью журналистам аниматор признал, что времена меняются, но он сам никогда не видел ничего плохого в том, как именно авторы «Симпсонов» создавали сериал.

«Все наши актеры играют по несколько десятков персонажей», — сказал Гренинг, отметив, что «Симпсоны» никогда не были проектом, участников которого лишали каких-либо возможностей.

Напомним, ранее из-за критики в адрес создателей «Симпсонов» Хэнк Азария решил отказаться от роли Апу Нахасапимапетилона. Гарри Ширер, озвучивавший доктора Джулиуса Хибберта, также решил передать персонажа другому актёру.

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