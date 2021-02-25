Тутаев, Ярославская область, 25 февраля, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Фельдшеры отделения «Скорой помощи» Тутаевской центральной районной больницы подали иски о взыскании с медучреждения стимулирующей выплаты по работе с пациентами с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Тутаевский городской суд. Всего было подано 8 исков, требования медиков поддержаны Тутаевской прокуратурой.

Yarregion.ru Работник «Скорой»

Фельдшеры предлагали доплатить им от 13 800 рублей до 48 500 рублей, в исках у медиков разное время работы с пациентами, зараженными коронавирусом. Максимально обозначенный срок — с 1 апреля по 30 июня 2020 года. В исках указывается, что региональную выплату они получили, исходя из времени, потраченного на конкретного ковид-больного.

«Ответчиком (Тутаевской ЦРБ — ИА REGNUM) произведены стимулирующие выплаты на основании Постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 года и постановления Ярославской области от 19 мая 2020 года пропорционально времени, затраченному медицинским работником на оказание медицинской помощи пациенту с covid-19 к норме его рабочего времени в месяц. Полагает, что указанные выплаты должны осуществляться за фактически отработанное время по графику, независимо от времени, в течение которого медицинский работник оказывал помощь пациентам с covid-19», — отмечалось в одном из исков.

Как следует из судебных решений, стимулирующие выплаты фельдшерам делались на основании «Положения», разработанного главным врачом Тутаевской ЦРБ. В апреле фельдшеры получили около 3−4 тысяч рублей в качестве стимулирующих выплат, в июне суммы колебались уже в пределах от 16 до 33 тысяч рублей.

«Из объяснений представителя ответчика следует, что в апреле 2020 года (норма времени 157,4) в двух сменах был установлен факт оказания истцом медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция covid-19, за май 2020 года (норма времени 121,4) — в трех сменах, за июнь 2020 года (норма времени 143) — в четырех сменах. Указанные обстоятельства стороной истца не оспаривались. Истцу были произведены выплаты на основании Постановления Правительства Ярославской области от 19мая 2020 года… за апрель — 7623,89 руб., за май — 14 827,02 руб., за июнь — 16 783,22 руб», — говорится в одном из судебных решений.

Yarnews.net Тутаевская ЦРБ

Прокуратура иски фельдшеров отделения «Скорой помощи» поддержала, однако суд с доводами истцов не согласился, разъяснив, что региональные стимулирующие выплаты отличаются от федеральных.

«Ссылки прокурора на разъяснения, содержащиеся в письме Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 мая 2020 года являются несостоятельными, поскольку указанные разъяснения касаются финансируемых за счет федеральных бюджетных средств выплат… Указанные разъяснения не могут быть применены к региональным выплатам, поскольку органы государственной власти субъектов Российской Федерации самостоятельны в установлении дополнительных мер поддержки за счет средств регионального бюджета и порядка их выплаты», — говорится в решении суда.

В удовлетворении 5 исков суд отказал, еще три иска были отозваны самими заявителями. Отказные решения Тутаевского районного суда фельдшеры оспаривают в областном суде.