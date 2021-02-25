Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки умерли 18 пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 февраля.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 12 женщин в возрасте от 59 до 92 лет и шестеро мужчин в возрасте от 59 до 83 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончались 3 тыс. 79 человек.

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