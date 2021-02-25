Стокгольм, , 12:12 — REGNUM Лидер «Центристов» Анни Лёф полагает, что в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Швеции, вызванной распространением коронавируса, правительство должно немедленно закрыть непродовольственные магазины и торговые центры. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Третья волна пандемии должна быть остановлена, пока она не превратилась в цунами», — заявила политик журналистам.

Напомним, что сутками ранее премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил о том, что у Агентства общественного здравоохранении появится возможность ограничить часы работы баров и ресторанов до 20:30.

Однако, по словам Лёф, в ходе пресс-конференции премьер-министр не представил никаких жестких мер.