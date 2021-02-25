Чебоксары, 25 февраля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках предлагаемых бюджетных корректировок на 2021 год, где доходы и расходы увеличиваются на несколько миллиардов рублей, предусмотрено снижение государственного долга. При этом регион планирует взять новые кредитные обязательства. Об этом говорится в пояснительной записке министерства финансов Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Изменения планируется внести в закон о республиканском бюджете. Государственный долг Чувашии в действующей редакции закона на 1 января 2022 года утверждён в размере 13 572,1 млн рублей. В новой редакции госдолг республики предлагается снизить на 1827,3 млн рублей — до 11 744,8 млн рублей. Это составляет 37,6% к прогнозируемым собственным доходам республиканского бюджета Чувашии.

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По данным минфина, в новом законопроекте соотношение объема рыночных долговых обязательств (5080,9 млн рублей) к собственным доходам республиканского бюджета оценивается на уровне 16,3%.

Напомним, на 1 февраля 2021 года объём государственного долга республики составил 8,3957 млрд рублей, или 27,2% к собственным доходам. На тот момент в Чувашии были полностью погашены рыночные обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, региональную казну предлагается увеличить по доходам на 6171,6 млн рублей, расходы — на 7050,8 млн рублей, в новой редакции бюджета параметры составят соответственно 67 672,1 млн рублей и 71 423,4 млн рублей. Согласно законопроекту, дефицит возрастает на 879,2 млн рублей и достигнет 3751,3 млн рублей.