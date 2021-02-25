Нур-Султан, , 12:01 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил законодательно запретить продажу земель иностранным гражданам. Об этом он заявил 25 февраля на заседании совета общественного доверия.

Глава государства отметил, что данную инициативу необходимо срочно реализовать, как законодательную инициативу президента. Законопроект поручено разработать администрации президента.

«Я не раз говорил, что земля не продается иностранцам. Нужно прекращать слухи по этому поводу», — сказал Токаев. Он добавил, что закон также должен предусматривать запрет аренды земли иностранными гражданами.

Ранее Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял, что земля в Казахстане не будет продаваться иностранными гражданам.

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