Нижний Новгород, , 12:01 — REGNUM За минувшие сутки 13 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось также о 13 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2418 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум шести месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 февраля в регионе выявили 388 новых случаев заражения коронавирусом. Последний раз менее 400 случаев, а именно 391 новый носитель инфекции, был выявлен по состоянию на утро 3 ноября. Накануне сообщалось о 397 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 95 395 случаев.