Москва, , 12:03 — REGNUM О том, какую опасность представляет для автомобилей резкая оттепель, рассказали эксперты портала «АвтоВзгляд».

После сильных морозов в Россию придёт оттепель. Однако для автолюбителей это может стать ещё одним испытанием. Эксперты портала предупреждают, что интенсивная оттепель приведёт к тому, что весь снег начнёт резко таять, в следствии чего на дорогах появятся потоки воды и скользкие ледяные бугры на асфальте.

Кроме того, оттепель может сменится похолоданием, из-за чего автомобили, оставленные на стоянках в лужах, могут оказаться со скованными льдом шинами. В результате придётся отложить свою поездку до следующей оттепели.

Ещё одна проблема, которую может принести оттепель, это замёрзший механизм лючка топливного бака. Такая ситуация также может произойти во время похолодания после плюсовой температуры. Попытка открыть замёрзший лючок силой может привести к его поломке и, как следствие, вынужденному визиту в автосервис.

Ранее независимый автомобильный эксперт Дмитрий Попов порекомендовал автолюбителям в мороз перед запуском мотора немного «нагрузить» аккумулятор машины, включив на пару минут фары.

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