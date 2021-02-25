Уфа, 25 февраля 2021, 12:05 — REGNUM Башкирия заняла восьмое место по России по числу зафиксированных преступлений всех категорий. Об этом 25 февраля сообщил руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по региону Денис Чернятьев на пленарном заседании в республиканском госсобрании.
По его словам, в 2020 году в республике было зафиксировано увеличение на 27% «тяжких» и «особо тяжких» преступлений. Более 25% преступлений относятся к этим категориям, пояснил он.
Чернятьев также сообщил, что в регионе в прошлом году было совершено 233 убийства. При этом сотрудники правоохранительных органов увеличили их раскрываемость с 94% до 98%. В 2020 году произошло увеличение числа изнасилований со 110 до 317 фактов за счет преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.
По словам Чернятьева, увеличение числа изнасилований в республике произошло в связи с раскрытием двух уголовных дел, совершенных в отношении детей в Уфе.
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