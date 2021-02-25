Уфа, , 12:05 — REGNUM Башкирия заняла восьмое место по России по числу зафиксированных преступлений всех категорий. Об этом 25 февраля сообщил руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по региону Денис Чернятьев на пленарном заседании в республиканском госсобрании.

По его словам, в 2020 году в республике было зафиксировано увеличение на 27% «тяжких» и «особо тяжких» преступлений. Более 25% преступлений относятся к этим категориям, пояснил он.

Чернятьев также сообщил, что в регионе в прошлом году было совершено 233 убийства. При этом сотрудники правоохранительных органов увеличили их раскрываемость с 94% до 98%. В 2020 году произошло увеличение числа изнасилований со 110 до 317 фактов за счет преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

«Зарегистрировано 354 факта насильственных действий сексуального характера. При этом все преступления связанные с фактами изнасилования нами раскрыты все», — сообщил он.

По словам Чернятьева, увеличение числа изнасилований в республике произошло в связи с раскрытием двух уголовных дел, совершенных в отношении детей в Уфе.

«По одному из этих дел дядя совершал насильственные действия на протяжении трех лет в отношении племянницы: было выявлено 322 факта. По другому — отчим длительное время совершал аналогичные преступления в отношении дочери сожительницы: было выявлено 118 фактов. Эти преступления долгое время оставались латентными», — пояснил он.

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