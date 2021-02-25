Уппсала, Швеция, , 12:21 — REGNUM Впервые с 28 сентября 2020 г. в отделениях интенсивной терапии Уппсалы, расположенной в южной части Швеции, не зарегистрировано ни одного пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сообщила газета Aftonbaldet.

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«По сравнению с весной уровень смертности в реанимационных отделениях снизился почти вдвое», — заявил главврач Академической больницы Рафаэль Кавати.

Как отмечают журналисты, причиной такого спада уровня смертности пациентов с COVID-19 могут быть улучшенные протоколы лечения.

Согласно данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, еще в декабре 2020 года среднее время лечения одного пациента с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии резко сократилось с 16 до 9 дней.

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