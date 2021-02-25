Копенгаген, , 12:37 — REGNUM Согласно данным Государственного института сывороток Дании, лица, инфицированные британским «штаммом» коронавирусной инфекции, на 60% чаще попадают в больницу. Об этом 25 февраля сообщила шведская ежедневная газета Dagens Nyheter.

Согласно исследованию, проведенному учеными института, из 2 155 человек, зараженных «британским» штаммом SARS-CoV-2 B117, 128 человек были госпитализированы.

Таким образом, доля госпитализаций среди данной группы испытуемых на 64% выше, чем среди тех, кто инфицирован другими вариантами вируса.

Отмечается, что «британский» штамм продолжает активно распространяться по всей Дании. В настоящее время уже 63% всех подтвержденных случаев заражения коронавирусом связанны с этой мутацией вируса.

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