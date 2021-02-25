Симферополь, , 12:02 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ранее предъявленные обвинения прокуратуры Украины в свой адрес «новостями из сумасшедшего». Он написал об этом 25 февраля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

Как напомнил глава Крыма, ранее созданная на Украине «прокуратура Автономной Республики Крым» сообщила на своей странице в соцсети Facebook, что объявила подозрение главе Крыма Сергею Аксёнову и председателю Госсовета региона Владимиру Константинову в «оккупации», а также в «нарушении законов и обычаев войны».

«Новости из сумасшедшего дома. Похоже, ошалевшие украинские чиновники демонстративно соревнуются в степени маразма за счет налогоплательщиков. Мы никакой войны с Украиной не ведем, она идет только в головах и в кабинетах этих персонажей», — говорится в сообщении Аксенова.

Также он назвал созданную на Украине прокуратуру «фейковой прокуратурой несуществующей автономной республики Крым» и подчеркнул, что результаты таких, «преступных», по утверждению Киева, действий налицо: в Крыму царят мир и согласие, идет успешное развитие экономики, инфраструктуры, социальной сферы и строятся уникальные объекты, в то время как на Украине, в результате «действий нацистского режима, которому служат фейковые прокуроры» — гражданская война с тысячами погибших, произвол и беззаконие, уничтоженная экономика и десятки миллионов ввергнутых в нищету людей.

«Посмотрим, как запоют и куда побегут все эти «прокуроры» и «наполеоны» из киевской «палаты номер шесть», когда народ Украины освободит свою страну от бандеровских оккупантов. Уверен, это случится в обозримой исторической перспективе», — заключил Аксенов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом, в ходе которой заявил, что Украина должна быть членом ЕС.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.