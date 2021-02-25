Стокгольм, , 14:08 — REGNUM Швеции не хватает нескольких сотен шведских чиновников для покрытия своей квоты в рамках Еврокомиссии. Ожидается, что в следующие несколько лет дефицит шведских кадров будет увеличиваться по мере выхода на пенсию старших сотрудников. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Европейская комиссия, отмечают журналисты, является двигателем всего Европейского союза, так как здесь формулируются законопроекты, затрагивающие жителей 27 стран-участниц объединения. Из почти 33 000 сотрудников комиссии чуть более 500 — граждане Швеции. Однако их должно быть больше. Швеция не хватает примерно 350 человек.

«Очень важно, чтобы комиссия была представительной. Если у нас будут сотрудники только из четырёх или пяти государств-членов, то мы больше не будем представительным органом», — заявила директор одного из генеральных директоратов Европейской комиссии Гертруда Ингестад.