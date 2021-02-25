Калуга, 25 февраля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Директор муниципального коммунального предприятия из города Балабаново осуждён районным судом за хищение денег, которые должен был потратить на уборку снега. Об этом 25 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Prokuror-kaluga.ru

Установлено, что в январе-феврале 2018 года 47-летний директор МУП «МФЦОН г. Балабаново», используя свое служебное положение, присвоил денежные средства, полученные в кассе предприятия для оплаты договора подряда на уборку территории от снега в сумме более 13 тыс. рублей. Следствием установлено еще шесть аналогичных фактов совершения преступлений. Общий ущерб превысил 85 тыс. рублей и был возмещен подсудимым в добровольном порядке.

Суд с учётом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.