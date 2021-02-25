Пермь, , 11:53 — REGNUM Индустриальный суд Перми 25 февраля вынес приговор в отношении экс-управляющего мини-отелем «Карамель» Сергея Щербакова. Он признан виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшим смерть двух и более лиц, сообщают СМИ.

Согласно материалам суда, ранее в гостинице располагался пункт приема стеклопосуды. Щербаков самовольно произвел перепланировку в подвальном помещении. Уведомление о начале деятельности в Роспотребнадзор он не направлял, осознавая, что помещение не отвечает правилам безопасности, сообщает портал 59.ru.

В подвальном помещении отсутствовали окна и система дымоудаления. Ранее гостиница неоднкртано подвергалась подтоплению. Выносились предписание с требованием устранить нарушения. Однако для этого необходимо было закрыть отель. Владелец планировал на его месте открыть офис. Гостиницу должны были закрыть 3 февраля 2020 года.

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Сам Сергей Щербаков в ходе предварительного следствия своей вины не признал.

При вынесении приговора суд учел извинения, наличие у Щербакова трех малолетних детей и возмещение ущерба. Он впервые привлекается за тяжкое нарушение. Владельцу мини-отеля назначено пять лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, наложен запрет на гостиничную деятельность в течение двух лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 января 2020 года мини-отель «Карамель», расположенный в подвальном помещении жилого многоэтажного дома, затопило кипятком вследствие коммунальной аварии. Пять человек погибли, шесть постояльцев получили травмы.

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