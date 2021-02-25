Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM Нападающий «Ростова» Артур Сохиев перешёл в «Ессентуки» на правах аренды. Об этом сообщается на сайте донского клуба.

Отмечается, что 18-летний форвард будет играть в Ессентуках» — клубе ПФЛ — до конца текущего сезона.

Из открытых источников следует, что Сохиев ранее играл за клуб «Дигора» в чемпионате Северной Осетии, затем перешёл в клуб ПФЛ «Спартак-Владикавказ».

В октябре 2020 года подписал трёхлетний контракт с «Ростовом», в составе которого принял участие в трёх матчах РПЛ и сделал одну голевую передачу.