Рязань, , 11:52 — REGNUM 72 новых носителя коронавируса выявлены в Рязанской области 25 февраля — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписан после лечения ещё 71 пациент, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрированы три летальных исхода.

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В лечебных учреждениях 350 пациентов с COVID-19. В тяжёлом состоянии — 36 человек, из них 14 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в Рязанской области подтверждены 24 тыс. 276 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 22 тыс. 286 человек. Показатель заболеваемости составляет 2171,73 на 100 тыс. населения.

По данным федерального оперативного штаба за минувшие сутки зарегистрированы три смертельных случая у пациентов с коронавирусом. В общей сложности инфекция стала причиной смерти 290 человек.