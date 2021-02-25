Саратов, , 12:05 — REGNUM По нацпроекту «Жильё и городская среда» в 2021 году в Саратовской области запланировали отремонтировать не менее 53 дворов и благоустроить 114 парков и скверов. Всего на эти цели предусмотрено 707,4 млн рублей, из которых 693,3 млн рублей федеральные средства, сообщает пресс-служба регионального минстроительства и ЖКХ.

Благоустройство территорий традиционно выбирали жители области в ходе голосований и общественных обсуждений. В областном центре преобразят десять дворов и восемь общественных пространств.

В прошлом году удалось преобразить 110 общественных территорий и 123 двора во всех 42 районах Саратовской области. На эти работы было выделено 747 млн рублей, из них федеральные средства — 732,1 млн рублей.

Таким образом, объем финансирования проектов благоустройства сократится в этом году на 40 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, в районах Саратовской области до 1 сентября 2020 года должны были завершить благоустройство парков и скверов, до 1 августа — дворов жилых домов. Губернатор Валерий Радаев продлил сроки до конца сентября, так как районы не справились с поставленной задачей.

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