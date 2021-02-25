Нижний Новгород, , 11:49 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 25 февраля выявили 388 новых случаев заражения коронавирусом. Последний раз менее 400 случаев, а именно 391 новый носитель инфекции, был выявлен по состоянию на утро 3 ноября. Накануне сообщалось о 397 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 95 395 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За последние сутки выписаны 440 человек, всего выздоровели с начала пандемии 87 524 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 13 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2418 человек. Накануне сообщалось также о 13 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 4018 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. В течение праздничных дней число инфекционных коек в регионе сократилось ещё почти на 200 единиц. Кислородом обеспечены около 2,7 тыс. коек, 667 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,97. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда также сократился, на 25 февраля остаются свободными 19% коек.