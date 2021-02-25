Мадрид, , 11:49 — REGNUM В то время как министерство здравоохранения Испании рекомендует автономным сообществам благоразумно подходить к смягчению мер, все празднования Пасхи отменяются, а специалисты даже не хотят слышать о слове «деэскалация». Об этом пишет издание La Razón.

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Министр по вопросам равноправия Ирен Монтеро и представители движения за права женщин предупреждают, что женщины «снова выйдут на улицы» в 2021 году. И в то же время в Мадриде член местной ассамблеи Хосе Мануэль Франко одобрил это. В 2021 году в честь 8 марта могут проводиться митинги, но это не будут массовые демонстрации, как в предыдущие годы. У них будет лимит в 500 человек. Фактически, в последние дни в делегацию правительства Мадрида начали поступать запросы о проведении феминистских маршей в различных частях региона, и все они получили одобрение Франко, поскольку они соответствуют требованию прогнозируемой посещаемости ниже полутора тысяч человек. К этому добавляется тот факт, что эти запросы также включают в себя обязательство организаторов соблюдать меры безопасности, такие как поддержание социальной дистанции и использование масок во время демонстраций.

Источники делегации правительства Мадрида указывают, что в течение нескольких месяцев демонстрации с участием более 500 человек были запрещены. В ассамблее отмечают, что для установления этого порога они основываются на критериях, установленных для этой цели министерством здравоохранения Испании. Вчера неоднозначное разрешение на проведение этих маршей вызвало отказ мэра столицы Хосе Луиса Мартинеса-Алмейды, а вице-председатель автономного сообщества Мадрид Игнасио Агуадо был за.

Основной вопрос заключается в том, в какой степени может быть гарантирована безопасность таких маршей, с учетом того, что, хотя они происходят на открытом воздухе и предполагают увеличение числа контактов, а также подвергают риску гораздо больше людей, чем те, кто присоединяется к манифестации. Также смущает тот факт, что марши пройдут в то время, когда Испания все еще пытается выйти из третьей волны коронавируса. В частности, Мадрид, который, несомненно, станет эпицентром концентрации, — это автономное сообщество, в котором за последние месяцы наблюдаются худшие показатели как по числу заболевших, так и по смертности.

Следует учесть тот факт, что демонстрации 8 марта 2020 года стала причиной как минимум 1500 заражений. Решение разрешить демонстрации, независимо от количества людей, которые их составляют, для некоторых специалистов является «извращенным».

«Неважно, сколько человек соберется, 100, 200 или 1000. Почему с 500 людьми это будет безопаснее? Кто это сказал? За этой цифрой нет научных доказательств, любое мероприятие, в котором собирается большое количество людей, сопряжено с риском, поэтому мне кажется, что это решение выходит за рамки безрассудства: оно непочтительно. Это оскорбление погибших в результате прошлогодней демонстрации, которая повлекла за собой большое количество зараженных», — говорит Антонио Бургеньо, терапевт и бывший генеральный директор больниц автономного сообщества Мадрид.

Джоан Карлес Марч, профессор Андалусской школы общественного здравоохранения, поддерживает это мнение. «Мы не за демонстрации, ни за 500, ни за 100. Чем больше контактов, тем больше заражений, это единственная реальность, которую мы можем вылечить, а на демонстрации контакты гарантированы. Я не понимаю, почему мы так много раз натыкаемся на одни и те же грабли. Хотя сейчас количество случаев сокращается, темпы роста замедлились, но пока не прекратились. В Каталонии, например, риск заражения вырос до 0,99, что очень много. Мадрид — одно из автономных сообществ, которое показало худшие результаты в этой третьей волне. Кроме того, мы находимся в состоянии неопределенности из-за новых штаммов, два месяца у нас держится чрезвычайно высокая смертность и палаты интенсивной терапии заполнены. Не знаю, как можно так легкомысленно к этому относиться», — говорит он.

И хотя нет никаких доказательств того, что скрупулезное соблюдение межличностного расстояния в два метра и использование маски может быть гарантировано на таких митингах, наука показала, что такие демонстрации супер заразны, так как повышение вашего голоса, пение или выкрикивания увеличивает риск заболевания. Эта вспышка скрывается за 8 марта. «Мы не можем играть с огнем, и сейчас не время подвергать риску еще больше жизней. Слишком много людей умерло, чтобы продолжать допускать подобные вещи», — заявляет Хесус Санчес Мартос, профессор Мадридского университета Комплутенсе.